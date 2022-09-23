Türkiye Gazetesi

Hollanda’ya 12 yıl önce üniversite öğrenimi için giden Mersinli Hande Macit, evlenerek düşes oldu. Rotterdam kentinde eğitim alan Macit, bir barda Mecklenburg Dükalığı’nın veliaht prensi Georg Alexander ile tanıştı.

DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Annesi noter, babası avukat olan Hande Macit, Hollanda'da Veliaht Prens Georg Alexander ile tanıştı. 2020 sonunda nişanlanan çift, 17 Haziran'da nikah kıymıştı. İkili geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi.

ÖZEL DAVETLİLER VE JET SOSYETE KATILDI

Çiftin düğünü rüya gibi bir düğünle evlendi. Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg Dükalığı'nın sarayının bulunduğu Neustrelitz kasabasında gerçekleşen düğüne 200'ü özel davetli ve Avrupa jet sosyetesinden 500 kişi katıldı.

AŞKLARI BÖYLE BAŞLAMIŞ

Hande Macit, aşklarının nasıl başladığını ise Londra’daki bir gazeteye şu sözlerle anlattı:

“2019'da bir arkadaş eğlencesine katıldım. Alexander'i de tanımıyordum. İrlanda'da yaşıyormuş ve kardeşini ziyarete gelmiş. Eğlencede yanıma geldi, selam vererek konuşmaya başladı. Sohbet sonrası telefon numaramı aldı. Bir hafta sonra Almanya'dan Hollanda'ya geldi, sohbetimiz ilerledi, ziyaretler arttı.”

Alexander’IN korona sürecinde Rotterdam'a taşındığını belirten düşes, “Ben eğitime odaklanmıştım. Sonra bir işe girdim, ardından abim ile butik yoğurt üretimine başladık. Sonra bize Alexander da ortak oldu. Hollanda'ya gelmek isteyen Türk şirketlerine danışmanlık hizmeti de veriyordum” diyerek evlilik öncesi hayatlarından bahsetti.

HANDE MACİT KİMDİR?

Mersin Tarsuslu Hande Macit, Avrupa'nın en eski hanedanlarından biri olan Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg (31) ile masal gibi bir düğünle evlendi. 16 Eylül 1992 Tarsus doğumlu olan Mecklenburg Düşesi Hande, Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra Rotterdam Erasmus Üniversitesi'ne kaydoldu. 2014 yılında mezun olan Hande, aynı yıl Hollanda vatandaşlığına geçti. 2018 yılında kardeşi Kerem Macit ile "Luwia Yoghurt" adı altında bir yoğurt üretmeye başlayan Hande Macit, daha sonra tanıştığı Veliaht Prens Alexander zu Mecklenburg ile ortak oldu.

Hande Macit kimdir, kaç yaşında, nereli? Macklenburg Dükalığı’'nda "düşes" olan Hande Macit ne iş yapıyordu? Sosyal medyanın gündemine oturan Hande Macit kimdir? Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenen ve Almanya’da düşes unvanı alan Hande Macit kimdir, kaç yaşında, nereli? Son anda katıldığı arkadaş eğlencesinde müstakbel eşiyle tanışan Hande Macit veliaht prensle olan hikayesini anlattı. Macit, 2010 yılında Hollanda'ya gitti ve burada Georg Alexandr ile evlendi. Hande Macit'in yeni unvanı Macklenburg Dükalığı'nda "Düşes" oldu.