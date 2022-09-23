Türkiye Gazetesi

23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. 23 Eylül Cuma günü finalinin yapıldığı Gelinim Mutfakta birinci kim? Her hafta bir yarışmacının altınlara ulaştığı, bir yarışmacının da veda ettiği Gelinim Mutfakta programında bu hafta ilginç gelişmeler yaşandı. Liderlik yarışı veren Sibel ceza puanı almıştı. Son yemek günü öncesi Fatma’nın liderliği sürüyordu.

23 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Yarışmada haftanın finali henüz başlamadı. Finalde puanlamalar sona erdikten sonra haberimizden Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusuna cevap bulabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Yarışmada final günü öncesi puanlar şu şekilde:

Fatma – 63

Tuğba: 56

Emel: 56

Sibel: 45

GELİNİM MUTFAKTA DÜN NE OLDU?

Kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan gelin Emel oldu. Sibel ise yemek sırasında yaptığı hata nedeniyle 2 ceza puanı aldı.