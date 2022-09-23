Türkiye Gazetesi

Uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Geleneksel Türk Sanat Müziği bestekarlarından Zeynettin Maraş vefat etti.

“HOCAMIZIN VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM”

Ünlü ismin ölüm haberini Türk sanat müziği solistlerinden Canan Karadeniz sosyal medya hesabından duyurdu.

Karadeniz, paylaşımında “Çok değerli duayen bestekarımız Zeynettin Maraş hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, ışıklarda uyusun” ifadelerini kullandı.

ZEYNETTİN MARAŞ KİMDİR?

Zeynettin Maraş, İstanbul Suadiye'de 1927 yılında dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Dönemin en büyük hocaları Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan'dan dersler aldı ve 1953 yılında mezun oldu. Sözleri Necla Tarzi'ye ait olan "Gözyaşlarımı Derdime Derman Ettiğim Akşam" isimli ilk bestesini 1949 yılında, Ankara Radyosu'nda o yılların ses sanatçısı Muzaffer İlkar okudu.

1966 yılında yaptığı 26. bestesi "İnleyen Nağmeler", büyük bir çıkış yaptı. "Gizli Aşk Bu", "Hasretim Sana" ve sözleri Onur Akay'a ait olan "Seni Beklerken" isimli besteleri ile bilinmektedir.

ESERLERİNDEN BAZILARI

Anladım Sonbaharın Son Ödülüsün Bana

Aşk Aşk Deyip Çırpınma

Bâzen Ümit Bâzen Neş'e Bâzen Keder Geldi Gitti

Ben Bahar Bekliyordum Gonceler Neden Soldu

Ben Ufacık Bir Bebeğim Koru Beni Anneciğim

Benimle Olmaktan Bıktıysan Eğer

Biliyorum Vefâlısın Benim Gibi Sevdâlısın

Dinle Canım Beni Baştan

Gizli Aşk Bu

Hatırlamasan da Olur Beni Artık Hiçbir An

Hasretim Sana Sanki Bin Yıl Uzakta Gibi

İnleyen Nağmeler

Semâdan Parlak Yüzün Bir Kerecik Göreyim

Sen Kapımda Bir Sessin Duyup Açamadığım

Sen Yemyeşil Baharsın Dileğin Tutulduğu Umuda Erildiği

Seni Beklerken

Yağmur Git Penceremden Uykum Kaçırıyorsun