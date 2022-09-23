Türkiye Gazetesi

Hadise – Mehmet Dinçerler, Zeynep Bastık – Tolga Akış, Ufuk Özkan – Nazan Güneş gibi ünlü çiftlerin boşanma haberleri sonrası bir ayrılık haberi de ünlü şarkıcı Tuğba Özerk’ten geldi.

2021 yılında Bebek'teki evinde iş insanı Gökmen Tanaçar ile nikah masasına oturan Özerk evliliklerini bitirdiklerini sosyal medyadan duyurdu.

Ünlü isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mütevazı bir şekilde evimizin içinde sade bir nikahla başlattığımız evliliğimiz yine aynı sadelikle sona ermiştir. Bugün basında yer alan haberler nedeniyle yapmak zorunda kaldığım bu açıklama ile vaktinizi almak istemezdim. Ancak bazen ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor. Bu süreci avukatım aracılığıyla sorunsuz ve sizleri sahnem, şarkılarım dışında meşgul etmeden geçirmeyi diliyorum.”

İddialar doğru çıktı: Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor Bir süredir boşanacakları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden kötü haber geldi. Hadise sosyal medya hesabından krizi aşamadıklarını ve boşanacaklarını doğruladı.