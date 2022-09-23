Türkiye Gazetesi

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Adalet Sara ile birlikteliğinden olan oğlu Ahmet Tatlıses üçüncü kez dede olma sevinci yaşadı. Mert Tatlıses'in kızı Ayza dün hayata merhaba dedi.

Ahmet Tatlıses, mutluluğunu Instagram sayfasında paylaştığı mesajla duyurdu.

Tatlıses mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi ve saygı dolu bir ailenin en değerli hazine olduğunu hepimiz bilir, kabul ederiz değil mi?



Bu hazineyi değerli kılan 2 şey var; önce onu bulmak sonra değerini bilmek…



Bugün 3. kez büyükbaba oldum,



Yavrum Mert’imin, 3. yavrusu dünyamıza geldi.



AYZA kızım, adı gibi ay yüzlü kızım hoş geldin, sefalar getirdin…



Hayırlı bir insan ve evlat ol inşallah…



Allah seni bizlere bağışlasın.”

Ahmet Tatlıses’i annesi Adalet Sara mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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