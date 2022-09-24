Türkiye Gazetesi

Athena grubunun üyesi 45 yaşındaki Hakan Özoğuz’un lenfomaya yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Kanser tedavisi dolayısıyla bir süredir bazı konserlerde yer alamayan Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından sağlık durumunu açıklayarak geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı paylaşımına “Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyiki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere" notunu düştü.

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

11 Ekim 1976 İstanbul doğumludur. Türk müzisyen, Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz’un ikiz kardeşidir.

Hakan Özoğuz, geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve 1987 yılında İstanbul'da kurulan müzik grubu Athena’nın üyesidir.

O Ses Türkiye yarışmasında bir dönem ikiz kardeşi Gökhan Özoğuz ile birlikte jürilik yapmıştır.

Ska, punk ve rock türlerinde şarkıları bulunan müzik grubu Athena’da yer alan Hakan Özoğuz, Türkiye Erkekler Millî Basketbol takımına '12 Dev Adam' adlı şarkıyı yaparak katkı sunmuştur.

Ayrıca 2004 yılında Athena, "For Real" şarkısı ile Türkiye'ye dördüncülüğü getiren grup olmuştur.

Athena grubu üyesi Hakan Özoğuz’dan üzücü haber: Kansere yakalandığı ortaya çıktı Eurovision’da ülkemizi başarıyla temsil eden Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz’un kansere yakalandığı öğrenildi. Bir süre kanser tedavisi gören ve bazı konserlerde yer alamayan Özoğuz’un hastaneden taburcu olduğu ortaya çıktı.