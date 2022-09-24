Türkiye Gazetesi

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya son paylaşımıyla sevenlerini ağlattı. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde oynayan başarılı oyuncu, sosyal medyada çok sevdiği köpeği Jack ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Kansere yakalanan köpeğiyle ilgili anılarını paylaşan genç oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.

SEVENLERİNİ ÜZEN PAYLAŞIM

Seray Kaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; “Hoşçakal en iyi arkadaşım. Seni bulduğumda anne sütünden yeni kesilmiş üstün başın kir içindeydin. Önce evime sonra ruhumun en savunmasız köşesine yerleştin ve bunca sene orayı ne güzel ısıttın. Sen her zaman çok güçlü bir çocuktun ama bu sefer yolumuz zordu çok haklıydın.

Sen gittin ve acıların dindi biliyorum. Şimdi orada çok mutlusun onu da biliyorum. İyi ki geldin, iyi ki yuvam oldun. Seni çok seviyorum. “ ifadelerini kullandı.

Binlerce takipçi Seray Kaya’ya destek mesajı attı ve kendi hayvanlarıyla ilgili anılarını paylaştı.

SERAY KAYA KİMDİR?

İstanbul’da doğan 30 yaşındaki başarılı oyuncu Seray Kaya ilk olarak Huzur Sokağı dizisindeki Rezzan karakteriyle dikkat çekmişti. Daha sonra Kocamın Ailesi, Gülümse Yeter dizileriyle ekranlara çıkmaya devam eden başarılı oyuncu, Kadın dizisindeki çıkışıyla konuşulmuştu.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde Maria karakteriyle sinemaya da adım atan Seray Kaya’nın son öne çıktığı rol Kuruluş Osman’da olmuştu. Güzel oyuncu, Kuruluş Osman dizisinde Lena Hatun karakteriyle sevenleriyle buluşmuştu.

30 yaşındaki bekar oyuncu 1.64 boyunda ve 52 kilodur.