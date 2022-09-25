Türkiye Gazetesi

'Riverdale' adlı dizide canlandırdığı Jeffrey Augustine karakteri ile tanınan Kanadalı oyuncu Ryan Grantham, 2020 yılında annesi Barbara Waite'i öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası aldı. Yetkililer, Grantham'ın Başbakan Justin Trudeau'yu da öldürmeyi planladığını, suikast için yola çıktığını ancak yolda bundan vazgeçerek polise teslim olduğunu söyledi.

"TRAJİK VE YÜREK PARÇALAYICI"

Vancouver'daki British Columbia Yüksek Mahkemesi sözcüsü, yerel medyaya yaptığı açıklamada davanın trajik ve yürek parçalayıcı olduğunu belirtti.

Savcılar, ünlü oyuncunun evinde piyano çalarken annesini arkadan vurarak öldürdüğünü söyledi. İddiaya göre; cinayetin ardından alkol ve uyuşturucu kullanan Kanadalı oyuncu, ertesi gün arabasına üç ateşli silah, molotof kokteyli ve kamp malzemeleri koyarak Kanada Başbakanı Trudeau'nun konutuna doğru yola çıktı.

CBC'nin haberine göre 21 yaşındaki Grantham, Başbakan Trudeau'yu öldürmeyi planladı ve Simon Fraser Üniversitesi'nde veya Vancouver'daki Lions Gate Köprüsü'nde toplu saldırı planı yaptı. Ancak 200 kilometre araç sürdükten sonra geri dönüp bir karakola gitti. Karakoldaki polise 'annemi öldürdüm' diyerek cinayeti itiraf eden oyuncu, teslim oldu.

ANKSİYETE VE KİLİNİK DEPRESYON İLE MÜCADELE

Oyuncunun avukatları duruşma sırasında, Grantham'ın anksiyete ve klinik depresyonla mücadele ettiğini ve annesini öldürene kadar geçen aylarda kendini öldürme ve başkalarına zarar verme arzusunu dile getirdiğini savundu.

Grantham, ömür boyu hapis cezasının ilk 14 senesinde şartlı tahliyeye başvuramayacak.

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