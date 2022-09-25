Türkiye Gazetesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen I. Uluslararası Food Fest Antalya bugün itibariyle sonlandı. Yerel gıdaya sahip çıkmak amacıyla, “Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik & Yerel Ürünlerin Desteklenmesi” temasıyla düzenlenen festivalde, Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri, yeme içme sektöründeki işletmeciler bir araya geldi.

ÜNLÜ ŞEFLER FESTİVALDE

Etkinliğin üçüncü gününde Masterchef yarışmasının jürisi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer aldı. Ünlü Türk şefler, Gökmen Sözen moderatörlüğündeki ‘Antalya’nın yemeklerinin gün yüzüne çıkması ve tanıtımının artması’ konulu söyleşide konuştu.

"ANTALYA, TÜRKİYE'NİN BAHÇESİ"

Yalçınkaya ve Sivrioğlu "Burada olmaktan çok mutluyuz. Antalya’da bunun yapılması, gastronominin ilerlemesi gerekiyordu. Antalya, Türkiye’nin manavı, bahçesi. Ürün bazında önemli bir şehir. Turizmin incisi. Şimdi gastronomi alanında da en iyi yerlere gelecek" dedi.

"BURADA MİSAFİR DEĞİLİM"

Danilo Zanna da “Antalya’yı çok seviyorum. Burada iki yıl çalıştım, kendimi misafir hissetmiyorum. Havası, suyu, toprağı ayrı güzel. Antalya’nın bereketli toprakları var. Mutfağı da ayrı bereketli. Bunu da doğru kullanmak lazım" ifadelerini kullandı.

DANİLO'DAN RESTORAN SÖZÜ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şeflere plaket ve hediye takdim etti. Başkan Böcek, Danilo'dan, Antalya’da restoran açma sözü aldı.