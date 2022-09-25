Türkiye Gazetesi

Efsanevi İngiliz rock grubu Pink Floyd’un Polonya konseri iptal edildi. Gerekçesi ise grubun solisti Roger Waters’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya yazdığı mektup.

Waters, mektubunda, Ukrayna'daki "aşırı milliyetçilerin ülkelerini yıkıcı savaşa" sürüklediği ifadelerini kullandı. Ayrıca Zelenskiy'i seçim kampanyasında Donbas bölgesine barışı getireceği sözünü tutamamakla suçladı. Roger Waters, savaşla ilgili Rusya'nın sorumluluğuna ise değinmedi.

ZELENSKA'DAN CEVAP

Olena Zelenska, mektuba cevaben Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği, sivilleri öldürdüğü ve şehirleri işgal ettiğine dikkat çekti. Ukrayna First Lady’si "Roger Waters, barışı başka bir ülkenin başkanından istemeliydin" ifadesini kullandı.

"İSTENMEYEN ADAM" İLAN EDİLEBİLİR

Öte yandan, Krakow Belediyesi meclis üyelerinden Lukasz Wantuch'ın da halkı konseri boykot etmeye davet ettiği ve belediye meclisinde de Waters'ın "istenmeyen adam ilan edilmesi için" teklif verildiği belirtiliyor.

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