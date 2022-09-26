Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 26 Ağustos’ta trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sevenlerini korkutmuştu. Kaza sonrası ayakları alçıya alnan Tatlıses hastaneden çıktığı gibi soluğu konserde almıştı. Sahne çalışmalarına hız kesmeden devam eden şarkıcı zaman zaman söyledikleriyle gündemden düşmüyor. İmparator lakaplı isim, bu kez evlilik paylaşımıyla gündeme geldi.

“MUTLUYUM, BEN EVLİYİM KARDEŞİM” DEMİŞTİ

Daha önce kendi programında beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" demişti. Ancak bu konuda net bir bilgi yoktu.

Ünlü türkücü, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamış ve ikilinin birlikteliğinin daha sonra ayrılıkla sonlandığı öğrenilmişti.

“YENİDEN EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Tatlıses şimdi de yeni paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü isim, Twitter’dan "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum” dedi.

70 yaşında 7 çocuk ve 10 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses’in bu paylaşımı dikkat çekti, kimin için yazdığı ise merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses ‘Numarasını yaptı gitti artist’ demişti… Ahmet Tatlı’dan babasına cevap gecikmedi İbrahim Tatlıses’in Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği kaza sonrası olay yerine gelen ve arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile barıştığı düşünülmüştü. Söz konusu iddialarını reddeden ünlü şarkıcı “Kimseyle barışmadım. Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti” demişti. Tatlıses’in sözlerine oğlu Ahmet Tatlı’dan jet hızıyla cevap geldi.

İbrahim Tatlıses’in kazası İdo ile Dilan küslüğünü bitirdi: Sahnede barıştılar Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses, aynı günün akşamı konser verdi. Tekerlekli sandalyede şarkılarını seslendiren ünlü türkücüyü izlemeye gelenler arasında oğlu İdo ile kızı Dilan da vardı. Küs olduğu bilinen iki kardeş kaza sonrası barıştı, sahnede ise birlikte şarkı söyledi.