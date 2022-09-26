Türkiye Gazetesi

Futbolu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Mesut Özil ve 2014 Türkiye güzellik yarışmasında Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilikleri olan çift, 2020 yılında Eda adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

ELA BEBEK DOĞDU

İkili bugün ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Başarılı futbolcu ve güzel eşi, müjdeli haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu. İkili paylaşımlarına “Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu düştü.

Çiftin fotoğrafına kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Mesut Özil'in Diriliş Ertuğrul sevgisi... Bütün gün evde dizi izledi! Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul paylaşımıyla gündemde... Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan ancak takımın son maçında forma giymeyen 34 yaşındaki orta saha evde dizi izliyor.

Arda Güler Mesut Özil abisine "Başıma gelen en güzel şeydin" sözleriyle veda etti Fenerbahçe'de bir buçuk sezon geçiren ve bu yaz hızlı bir karar sürecinden sonra Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, en çok Arda Güler'i üzdü... Sarı-Lacivertliler'de 10 numaralı formanın yeni sahibi olan 17 yaşındaki süper yetenek, Mesut abisi için Instagram hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.