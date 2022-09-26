Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz nisan ayında Bağdat Caddesi’nde otomobili ile Kadıköy istikametine ilerleyen motosikletli birine çarpmıştı. Kazanın ardından aracından inen Tilbe, yere düşen motosikletli Yavuz Sultan Tanrıverdi'nin yanına koşmuş ve ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmamıştı.

Yaşanan bu can sıkıcı kazanın ardından Tilbe hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatmıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Savcılık, ünlü şarkıcının Tanrıverdi'ye çarparak yaralanmasına yol açması nedeniyle soruşturmaya başlandığını belirtmişti. Ancak söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulması durumlarının, mağdur kişinin şikayetine bağlı olduğunu ifade eden savcılık, motosiklet sürücüsünün Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmadığının altını çizmişti.

TİLBE HAKKINDA 'TAKİPSİZLİK'

Motosikletli kişinin şikayetçi olmaması sebebiyle dava açılma olanağının bulunmadığı belirtilerek Yıldız Tilbe hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Sabah’ın haberine göre ünlü şarkıcı hakkında takipsizlik kararı verildi.

Yıldız Tilbe'den takdir toplayan hareket: Ezan'ı duydu, konsere ara verdi 17 Haziran'da açık havada sevenleri ile buluşan Yıldız Tilbe, ünlü parçalarını seslendirdi. Tilbe, ezan okunduğunu fark edince konsere ara verdi. Seyircilere biraz daha beklemelerini söyleyen Tilbe, ezan biter bitmez kalabalığı coşturmaya kaldığı yerden devam etti.

Yıldız Tilbe harekete geçti, hakkında konuşturmama kararı aldırdı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından tepki toplamıştı. Tilbe, sokak köpeklerine ilişkin paylaşımları nedeniyle hayvanseverlerin savcılığa şikayeti üzerine ifade vermek zorunda kalmıştı. Ünlü şarkıcı, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında konuşmama kararı aldırdı. Üç sunucu 1 ay boyunca Tilbe halkında konuşamayacak, konuşurlarsa hapis cezasına çarptırılacaklar.