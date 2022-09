Türkiye Gazetesi

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi gazeteci Reha Muhtar’ın çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ederek suç duyusunda bulunmuştu.

MUHTAR'A 2 AY UZAKLAŞTIRMA

Davanın bugün görülen ilk duruşmasında, mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un müşterek 2 çocuğundan biri olan M.D.M.’nin 2 ay süreyle geçici velayetinin anne Deniz Uğur’a verilmesine ve Reha Muhtar’ın 2 ay süreyle kızı M.D.M.’ye yaklaşmamasına, hakkında hakaret içerikli söylemde bulunmamasına karar verdi.

KARAR İHLAL EDİLİRSE HAPSE GİRECEK

Karara uymaması halinde ise ilk ihlalde 3 günden 10 güne kadar, 2. ihlalde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Oğulları P.D.M. hakkında ise herhangi bir şiddet ya da şiddet tehdidi bulunduğuna dair kanaate varılamadığını gerekçe gösteren mahkeme, tüm taleplerin reddine karar verdi.

'ÇOCUKLARIMI BİRBİRİNDEN AYIRAMAZLAR'

Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz Uğur, “Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. Ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var. Benim çocuğumun psikolojisi için son derece tehlikeli bir durum. Bunun için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Benim çocuklarımı birbirinden ayıramazlar. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Çocukların eğitimi benim için her şeyden önemlidir tabi ki ama can sağlığı, ruh sağlığı tabi ki hepsinden daha da önemlidir” dedi.

'ÇOCUĞUMU VERMİYORLAR'

Reha Muhtar ise, “Poyraz’la ilgili mahkeme kararını verdi. ‘Taleplerin reddine’ dedi. Bugün 11. gün. 10 günlüktü talep. ‘Biz vermeyiz’ diyorlar. Şu anda olan çocuğu vermedikleri. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum” diye konuştu.

'Reha Muhtar kızının elini ısırıp darp etti' iddiası! Deniz Uğur uzaklaştırma aldırdı Reha Muhtar hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönemin ünlü televizyoncusu Muhtar'ın 13 yaşındaki kızını darp ettiği ve ellerini ısırdığı iddia edildi. Ünlü televizyoncunun iki çocuğunun annesi oyuncu Deniz Uğur, Muhtar hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

Reha Muhtar evli mi, kaç çocuğu var? Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur kim? Reha Muhtar son hali… Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir görüntü çizen eski haber spikeri Reha Muhtar ailesi ile ilgili iddialarla gündeme geldi. Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasında yaşanan tartışmalı gelişmelerin ardından Reha Muhtar’ın uzaklaştırma kararı aldığı iddia edilmişti. Peki; Reha Muhtar evli mi? Reha Muhtar kaç çocuğu var? Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur kim? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar…