Türkiye Gazetesi

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin mutluluğu uzun sürmedi. Hadise'nin milyonluk evlilik yüzüğünden, Dinçerler'in iflas etmesine kadar çeşitli haberlerle sık sık konuşulan çift bu defa boşanma haberleriyle gündeme geldi.

“MEHMET’E HAYATINDA MUTLULUKLAR DİLERİM”

Kısa süreli sessizliğin ardından ünlü şarkıcı Hadise 4 aylık evliliğini bitirmek için harekete geçti ve Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Hadise, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI AÇTI

Boşanma haberlerinin ardından 3 erkek arkadaşıyla Rodos'a giden iş insanı Mehmet Dinçerlerden sürpriz bir hamle geldi. Dinçerler, bir süre önce kapadığı sosyal medya hesaplarını açtı. Kişisel bir paylaşım yapmayan isim, işleriyle ilgili art arda hikaye paylaştı.

Öte yandan Dinçerler’in, Hadise ile boşanma haberlerinin ardından takipçi sayısının azalması da dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler’in geri istediği iddia edilmişti… Hadise’nin 3 milyonluk yüzüğü sahte çıktı! Asıl değeri bambaşkaymış İş insanı Mehmet Dinçerler ile boşanma aşamasında olan şarkıcı Hadise’nin verdiği bir konser sırasında yüzüğü fırlatıp atması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler’in evlilik teklif ederken Hadise’ye hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğün sahne olduğu ortaya çıktı.

İddialar doğru çıktı: Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor Bir süredir boşanacakları konuşulan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden kötü haber geldi. Hadise sosyal medya hesabından krizi aşamadıklarını ve boşanacaklarını doğruladı.