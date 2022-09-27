Türkiye Gazetesi

Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam, Dilimi Bağlasalar, Gündüzüm Karışmış Gecelerime gibi şarkıları başarıyla seslendiren Umut Akyürek sosyal medya hesabından nostaljik bir fotoğraf paylaştı.

Instagram’ı aktif kullanan isimler arasında yer alan Umut Akyürek, takipçilerini geçmişe götürdü.

NOSTALJİK PAYLAŞIM

49 yaşındaki şarkıcı, eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

Sevilen isim kişisel sosyal medya hesabından 16 yaşında çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Güzelliğiyle dikkat çeken Akyürek paylaşımının altına “Kaşlara özgürlük! Yaş 16… Burun eğri, dudak asimetrik. Hala da öyle gerçi… Sophia Loren’e benzetenler olmuş. Evet, o zamanlar çok söylerlerdi hatta Ferdi abi (Ferdi Tayfur) beni görünce yerli Sophia Loren demişti” notunu düştü.

Umut Akyürek'in şimdiki hali...

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da doğdu. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da aldı. Akyürek, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunu.

1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde olan İzmit Musiki Derneği'ne başladı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve üçüncülüğe adını yazdırdı. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi.

Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında evlendi. İkili 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

Ünlülerin eski fotoğrafları gün yüzüne çıktı: Nostaljik kareleri görünce çok şaşıracaksınız Magazin, sinema ve sanat dünyasından severek takip ettiğimiz ünlülerin eski hallerini hatırlıyor musunuz? Instagram’da ‘nostaljiarsiv’ isimli bir hesap, ünlü isimlerin geçmişteki fotoğraflarını paylaşıyor ve takipçilerini geçmişe götürüyor. Biz de bu fotoğraflardan bazılarını sizler için bir araya getirdik. İşte görünce şaşıracağınız ve sizi 80'li 90'lı yıllara götürecek o kareler…