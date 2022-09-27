Türkiye Gazetesi

İlk olarak Issız Adam’daki rolüyle tanınan Cemal Hünal, televizyon ekranlarında da sık sık kendisine yer buluyordu. Son olarak Sadakatsiz dizisindeki rolüyle hatırlanan HünaL’ın yeni dizisi Camdaki Kız oldu. Hünal, dizide Koroğlu ailesinin kızları Selen’in (Selma Ergeç) eski sevgilisini canlandırarak ‘’Emir’’ rolünü oynayacak.

FERİDE HAYRİ’DEN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR

Dizinin son yayınlanan fragmanında; Feride'nin Hayri'den kurtulmak için yaptığı oyunlar her gün değişmeye başlarken, Rafet ve Gülcihan boşanma sürecine girdi.

Sedat’ın hapishaneden çıkması dengeleri değiştirirken, Nalan ve Sedat arasındaki buzlar eridi. Bu durum Hayri’yi yeni planlar yapmaya itti.

Nalan’ı kıskanan Hayri’nin tavırları göze batmaya başlarken, Muzo onu takibe aldı.

Başrolünde Burcu Biricik’in yer aldığı dizi, Kanal D’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olarak kısa sürede dikkat çekmişti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA DA OYNAMIŞTI

Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşayan ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a giden Cemal Hünal, ABD’de çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak tüm Türkiye’de tanındı.

Hünal; Paramparça, Diriliş Ertuğrul, Tozkoparan, Sadakatsiz gibi son dönemlerin popüler dizilerinde de kendisine yer buldu.