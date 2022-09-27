Türkiye Gazetesi

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt 2. sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Birbirinden ünlü oyuncuların yer alacağı Yalnız Kurt kadrosuna şimdiden 10 kişi katıldı. Usta aktör Altan Gördüm, Yalnız Kurt kadrosuna katılan son isim oldu. Brezilyalı oyuncu Jessica May’in katılmasından sonra kadroya sürpriz isimler katılmaya devam ediyor.

Osman Sınav imzalı dizinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı resmen açıklanmış değil. Ancak dizinin yeni sezon çekimlerinin başlandığı biliniyor. Bölümlerin Ekim ayı ortasına kadar yetişeceği düşünülüyor.

Yalnız Kurt’un kadrosunda; Hasan Denizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökten Oktay Göztepe, Almina Günaydın gibi usta isimler bulunuyor.

YENİ OYUNCULAR GÖZ DOLDURDU

Dizinin kadrosuna Brezilyalı yıldız Jessica May, Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Kömükçü, Mesut Asutay, Gökçe Özyol, Recep Çavdar, Cihan Kurtaran ve Alper Saylık gibi tanıdık isimler katılmıştı. Son olarak Altan Gördüm kadroya dahil edildi.

KADIN BAŞROLDE DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

21. bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen dizide Sare karakterini canlandıran Damla Colbay veda etmişti. Yeni sezonda başrol Jessica May’e verildi. Bu da dizinin hikayesinde büyük bir değişiklik anlamına geliyor.

Jessica May ilk olarak Maria ile Mustafa dizisiyle dikkat çekmiş, Yeni Gelin dizisiyle de yıldızı parlamıştı. Türk vatandaşlığı da alan güzel oyuncu komedi dizilerindeki performansıyla biliniyordu. Aksiyon ve entrika dolu bir dizide Jessica May’in nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Topal'ın, Sare ve Ela'yı kaçırarak tuzağa düşürdüğü Altay, vurularak düştüğü uçurumdan kurtulmayı başarmıştı. Sera ve Ela ise rehin tutulmuştu.

Halit’in yaşadığını öğrenen Davut Bahadır yüzleşme yaşamıştı. Halit için bu yüzleşme büyük bir şok halini almıştı.

Kuzey Irak’ta hücreye düşen Viking hapiste sürpriz bir ziyaretçiyle karşılaşmıştı. Viking’e sunulan teklif dizinin yeni sezonunda ilginç gelişmeleri de beraberinde getirecek.