Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yemek videoları paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan Taha Duymaz’ın değişimi ve yaptırdığı estetikler uzun süredir konuşuluyordu. Duymaz, bu kez yeni işiyle gündeme geldi.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLAMIŞTI

Instagram’da 1.1 milyon takipçisi bulunan fenomen, kendisiyle yapılan bir röportajda aylık kazancıyla ilgili soruya “Yemek markaları bana reklam vermiyor. Mesela benim sosyal medya fenomeni arkadaşlarımın aylık gelirleri 100 ile 150 bin... Benimki onun çeyreği! 'Keşke teklif gelse de hayatımın dönüm noktası olsa' diyorum” şeklinde cevap vermişti.

“KLİBİM SONUNDA HAZIR”

Gelirini ikiye katlamak isteyen Taha Duymaz, yeni bir işe soyundu. Şarkı çıkaracağını belirten isim, bu haberi “Merhabalar uzun zamandır üzerinde çalıştığımız şarkı klibim sonunda hazır. Taha Duymaz-Koz adlı şarkım 7 Ekim'de yayında. Bu şarkı için çok fazla emek sarf ettim umarım hak ettiği değeri alır” sözleriyle duyurdu.

Bu duruma şaşıran pek çok kullanıcı ise ‘Yemek yapmaya devam et sen’ , ‘Ne alaka şimdi’ tarzında yorumlar yaptı. Duymaz bu yorumlar karşısında ise yemek videolarını da çekmeye devam edeceğini belirterek cevap verdi.

Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın aylık kazancı şoke etti Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla popüler olan Taha Duymaz’ın aylık kazancı şaşırttı.

Estetik olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son hali şaşırttı Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla popüler olan Taha Duymaz, bıçak altına yattı. Burnuna estetik yaptıran Duymaz’ın son hali ağızları açık bıraktı. Fenomen ismi görenler “Taha Duymaz gitmiş, yerine bambaşka biri gelmiş sanki” şeklinde yorumlar yaptı.