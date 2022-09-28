Türkiye Gazetesi

Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin mutluluğu uzun sürmedi. 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturan çift boşanma kararı aldı.

HADİSE: “BOŞANMA DAVASI AÇTIM”

Ünlü şarkıcı, kötü haberi sosyal medyadan “Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim” sözleriyle duyurmuştu.

4 AYLIK EVLİLİK BEYKOZ ADLİYESİ’NDE BİTİYOR

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma tarihi belli oldu. 4 aylık evli çift, 30 Eylül Cuma Beykoz Adliyesi’nde boşanacak. Bugün boşanma protokolüne imza atacak çiftin Cuma ya da Pazartesi günü adliyenin boşluğuna göre hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Mehmet Dinçerler, Hadise’ye evlilik teklifi ederken hediye ettiği 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti.

MEHMET DİNÇERLER’DEN DİKKAT ÇEKEN İSTEK

Düğünde takılan takıları Hadise’ye bırakan Mehmet Dinçerler’in protokol yapılırken tek isteği bir isteğinin olduğu ortaya çıktı. “Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!” diyen iş insanının bu pazarlığı sonuç vermedi, iddiaya göre takılar Hadise’de kaldı.

Mehmet Dinçerler’in geri istediği iddia edilmişti… Hadise’nin 3 milyonluk yüzüğü sahte çıktı! Asıl değeri bambaşkaymış İş insanı Mehmet Dinçerler ile boşanma aşamasında olan şarkıcı Hadise’nin verdiği bir konser sırasında yüzüğü fırlatıp atması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler’in evlilik teklif ederken Hadise’ye hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğün sahne olduğu ortaya çıktı.

Hadise sahnede yüzüğünü fırlatıp atmıştı… İşin aslı ortaya çıktı! Boşanma kararı alan şarkıcı Hadise, İstanbul konseri sırasında Mehmet Dinçerler’in geri istediği konuşulan yüzüğü fırlatıp atmıştı. Hadise'nin konserinde seyircilere doğru attığı yüzüğün Mehmet Dinçerler’in evlilik teklif ederken verdiği 3 milyon TL'lik pırlanta olduğu söyleniyordu. Ancak işin aslı farklı çıktı.