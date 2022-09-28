Türkiye Gazetesi

30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanma kararı almıştı. Ayrılık haberleriyle gündemde olan çiftten Dinçerler, Hülya Avşar’ın kızı Mehmet Dinçerler ile aynı mekanda görüntülendi.

Beyaz Magazin adlı programında, çıkan görüntüler sonrası Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler’in aşk yaşadığı ileri sürüldü. Bu iddialara avukatı aracığıyla cevap veren Çilingiroğlu haberi yalanladı.

İşte Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler açıklaması…

“Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Magazin programının sunucuları tarafından müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu hakkında “MEHMET DİNÇERLER, HÜLYA AVŞAR’IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU İLE GÖRÜNTÜLENDİ” başlığı altında tamamen kurmaca bir haber kamuoyuna aktarılmıştır.

Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.”

“İDDİALARIN TAMAMI MESNETSİZDİR”

“Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir.

Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.”

“HUKUKİ VE CEZAİ ŞİKAYETLERDE BULUNACAĞIZ”

“Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikayetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır.

Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz.

Gerçek dışı bu haberi tekzip eder, konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

Mehmet Dinçerler ile Hadise’nin boşanma tarihi belli oldu: Çırağan Sarayı’nda başladı, Beykoz Adliyesi’nde son buluyor! Dinçerler’in tek bir isteği var… Dört ay önce nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in boşanma tarihi belli oldu. Çift evliliklerini resmen bitirmek için harekete geçti. Bugün protokol imzalayacak ikili, 30 Eylül Cuma Beykoz Adliyesi’nde boşanacak.

Hadise boşanma davası açmıştı… Mehmet Dinçerler'den sürpriz hamle geldi Dört ay önce nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddiaların ardından Hadise sessizliğini bozarak bir açıklamada bulunmuştu. Tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe gömülen ve erkek arkadaşlarıyla Rodos’a giden Dinçerler’den ise sürpriz hamle geldi.