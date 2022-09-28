Türkiye Gazetesi

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin setinde dizinden sakatlanan Engin Altan Düzyatan’ın iyileştiği ve yeni projelere dönmeye hazır olduğu öğrenildi. Birçok proje teklifini değerlendiren ünlü oyuncunun tercihini Star TV’de başlayacak yeni bir diziden yana kullandığı iddia edildi.

BARBAROSLAR’DAN NEDEN AYRILDI?

Düzyatan’ın diziden ayrılış sebebi olarak birçok spekülasyon ortaya atılmıştı. Bazılarına göre dizinin reytingleri, bazılarına göreyse Diriliş Ertuğrul’daki kadar sükse oluşmaması bu ayrılıkta etkili oldu. Dizide Oruç Reis karakterini canlandıran ünlü oyuncunun ayrılmasındaki temel sebep ise hikaye örgüsüydü. Oruç Reis’in ölümü sebebiyle Düzyatan da kadrodan çıkmış oldu.

Düzyatan şimdilerde yeni projesine hazırlanıyor.

ROL ARKADAŞI BİLE HAZIR

Star TV için hazırlanacak Çöp Adam dizisine sıcak bakan Engin Altan Düzyatan’ın rol arkadaşının da bir başka ünlü isim Elçin Sangu olması bekleniyor.

Saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikayesinin anlatılacağı dizide Düzyatan’ın Tamer isimli bir karakteri canlandırması bekleniyor. Takıntılarıyla tanınan Tamer karakterinin aşkı hiç alışık olunmadığı bir şekilde ekranlarda olacak.

HAYRANLAR NE DİYOR?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu ikilisini bir aşk dizisinde görmek isteyen hayranlar ise bu projeyi şimdiden merakla bekliyor. OGM Pictures imzası taşıyan projede görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia ediliyordu. Projeden şimdilik başka sızan bir haber yok. Ancak diziyle ilgili yakın zamanda önemli gelişmeler olması bekleniyor.