Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 3 yeni pamuk cinsi ıslah etti. Enstitü, yetiştirilen bir pamuğa ise 'Türkan' adını verdi. Bu pamuk çeşidine Adana Büyükşehir Belediyesi’nde katkı sağladı.

Bu sene ilk defa Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde Serdar Mart'a ait tarlaya 1.500 dönüm ‘Türkan’ ekildi. Pamuğun hasadı bugün gerçekleştirildi, ortalama dönüm başına 600-700 kilogram verim alındı.

Türk sinemasının en önemli oyuncularından Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadına katıldı, kadınlarla birlikte tarlada çalıştı.

Bu sırada Türkan Şoray’a Sıdıka Kılıç isimli bir kadın yazma hediye etti. Kılıç ayrıca Şoray’a “Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” diye uyarıda bulundu. Bu laf üzerine kısa süreli bir şok geçiren ünlü aktris "Allah bilir" cevabını verdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Türkan Şoray, şunları söyledi: Pamuk çeşidine ismimin verilmesi beni mutlu etti. Son dönemlerde pamuğun ekim alanlarının azaldığını duyuyorum. Yıllardır Adana’da pamuk üretiminden bahsedilirdi. Dileğim bundan sonra daha çok üretim olsun, Adana pamuklara bürünsün.

Türkan Şoray can dostu Cüneyt Arkın’ın tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlandı. Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan "Yeşilçam'ın Sultanı" Türkan Şoray, gözyaşlarına boğuldu. Arkın'ın çok sayıda hayranının katıldığı törende oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı: Türkan Şoray’ın bir kardeşi daha var Yeşilçam’ın usta sanatçısı Türkan Şoray’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Nazan Şoray’ı hepimiz biliyoruz. Türk sinemasında ‘Sultan’ lakabıyla anılan Şoray, yıllar sonra diğer kız kardeşi olan Figen Çevik Gezer’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu bilgiyi ilk kez öğrenenler fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

Türkan Şoray: Sinemayı bıraktım Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi.