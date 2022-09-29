Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yarışan Mert Öcal ile Sude Burcu’nun birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili, yarışma sonrası beraberliklerini sürdürdü. Çift dün akşam ise sade bir törenle yüzükleri taktı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Mert Öcal ile Sude Burcu’dan geçtiğimiz gün güzel bir haber gelmişti. Öcal kız arkadaşına dostlarının da katıldığı güzel bir etkinlikte evlenme teklifinde bulunmuştu. “Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir” diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Survivor Sude Burcu çok şaşırmış ve “Evet evet evet” diyerek bağırmıştı.

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTILAR

Sürpriz tekliften birkaç gün sonra Survivor’ın ünlü çiftinden bir güzel haber daha geldi. Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istedi. Kız isteme töreninin ardından çiftin nişan yüzükleri takıldı. Sude Burcu'nun İzmir'deki baba evinde gerçekleşen nişan töreninden kareler sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

İşte nişan töreninden kareler...

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