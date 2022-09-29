Türkiye Gazetesi

'Yarım Elma', 'Aşk Mantık İntikam', 'Hayati ve Diğerleri' gibi birçok başarılı yapımda oyunculuğu ile adından söz ettiren Günay Karacaoğlu, bir süredir birlikte olduğu Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi.

“REDDEMEYECEĞİM BİR TEKLİFLE GELDİ”

Sürpriz bir şekilde dünya evine giren oyuncu, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı. Günay Karacaoğlu, paylaştığı nikah fotoğrafının altına “Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi, evet dedim” yazdı. Oyuncunun paylaşımına Betül Demir, Gonca Vuslateri, Yeşim Salkım, Zuhal Topal gibi birçok ünlü isim yorum yaparak mutluluklar dileklerinde bulundu.

ŞEVKET ÇORUH’TAN NİKAH FOTOĞRAFINA YORUM

Arka Sokaklar’da Mesut komiseri canlandıran ve Günay Karacaoğlu’nun eski eşi olan Şevket Çoruh da çiftin fotoğraflarına ilk yorum yapan kişilerden biri oldu. Karacaoğlu ile 2004 yılında boşanan Çoruh, nikah fotoğrafının altına “Çok güzelsiniz… Mutluluklar” yorumunu yaptı.

Günay Karacaoğlu, 1993 yılında Şevket Çoruh ile evlenmiş, 2004 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Gülenay adında bir kızları var.

Survivor’ın çifte kumruları evlilik yolunda ilk adımı attı: Mert Öcal ile Sude Burcu nişanlandı Survivor’da birliktelik yaşamaya başlayan Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift dün aile arasında yapılan törenle nişan yüzüklerini taktı. Bu anları sosyal medyadan paylaşan ikilinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.