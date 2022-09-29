Türkiye Gazetesi

ABD'li ünlü rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. Coolio'nun menajeri Jarez Posey, gerçek adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio'nun Los Angeles'ta bir arkadaşının banyosunda ölü bulunduğunu duyurdu.

ÖLÜM SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Coolio'nun ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Posey, TMZ’ye yaptığı açıklamada, olay yerindeki acil yardım ekiplerinin ani kalp durmasından şüphelendiğini belirtti. Posey, olay mahallinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisini paylaştı.

Gangsta’s Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazanan Coolio'nun bu eseri Michelle Pfeffier’ın oynadığı Dangerous Minds filminin de müzikleri arasında yer alıyordu. Spotify’da bir milyardan fazla dinlenen Gangsta’s Paradise, sosyal medya platformlarındaki müzik listelerinde de başı çekiyordu.

COOLIO KİMDİR?

Coolio 1 Ağustos 1963 yılında dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Artis Leon Ivey'dir. Grammy ödüllü sanatçı Gangsta Paradise şarkısı ile 90'lı yıllara damga vurmuştur. Şarkı özellikle son dönemde yeniden hit hale gelmişti. Dünyaca ünlü müzik platformunda 1 milyar dinlemeyi yeni aştı.

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