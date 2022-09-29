Türkiye Gazetesi

Rapçi Coolio neden öldü? Coolio kimdir, kaç yaşındaydı? Gangsta’s Paradise şarkısı ile dünya çapında büyük bir üne kavuşan Coolio, arkadaşının evinin banyosunda ölü bulundu. Gerçek adı Leon Ivey Jr. olan Coolio, 'Gansta's Paradise' şarkısıyla Grammy Ödülü kazanmıştı.

COOLİO KİMDİR?

1980'lı yıllarda müzik yapan ancak 1996 yılında çıkardığı 'Gansta's Paradise' adlı şarkısıyla hip hop tarihine geçen Coolio'nun kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak TMZ sitesine konuşan Posey, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündüklerini aktardı.

Gerçek adı Leon Ivey Jr. olan Coolio, 'Gansta's Paradise' şarkısıyla Grammy Ödülü'ne değer görülmüştü. 40 yılı aşan kariyerinde sekiz stüdyo albümü kaydeden Coolio, bir American Müzik Ödülü, üç de MTV Video Müzik Ödülü kazanmıştı.

COOLİO NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü yıldızın Los Angeles'ta bir arkadaşının evinin banyosunda hareketsiz yatarken bulunduğu açıklandı. Ünlü ismin ölümünde kalp krizi şüphesi öne çıktı.