Türkiye Gazetesi

Camdaki Kız dizisinin hayranlarının sevmediği hatta nefret ettiği karakterlerin başında kuşkusuz Feride geliyor. Despot ve otoriter karakterinin yanı sıra Nalan’a hayatı zindan eden Feride karakteri sık sık tepki alıyor. Sosyal medyada Feride hakkında çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Feride karakterini canlandıran usta oyuncu Nur Sürer ise sette yaşadıklarını anlattı. Tüm duyguları izleyicilere başarıyla aktaran Sürer, ekibin performansından son derece memnun olduğunu söyledi.

“OYUNCULARI DARLADIĞIM ODA”

Kanal D’de yayınlanan Set Ekstra programında konuşan Sürer, kendi odasını “Oyuncuları darladığım oda” diye betimliyor. Feride’nin odasına kimsenin kapısını çalmadan giremeyeceğine dikkat çeken usta oyuncu, diğer oyuncuların kapısını çalmadan kolaylıkla içeri giren bir karakter olduğunu belirtti.

“SOKAKTA HAZIR OLA GEÇTİ”

Bugüne kadar rol aldığı projelerde genellikle korucu bir anne rolünde oynadığını belirten Sürer, Camdaki Kız’ın Feride’sinden sonra sokakta aldığı ilginç tepkilere de değindi. Sürer, insanların kendisine yaklaşmaya cesaret edemediklerini düşündüğünü belirtirken, “Bir gün köşeden hızlı döndüm. Karşımda adamın biri rahat oturuyordu ve beni görünce hazır ola geçti.” ifadelerini kullandı. Espri yapmayı ihmal etmeyen usta oyuncu; “Bizimkisi aile içi şiddet” sözleriyle adamı rahatlatmış.

YÖNETMEN ZORLUYORMUŞ

Feride’nin güçlü bir şekilde ekranda yer almasının sebeplerinden birisi ise Sürer’e göre yönetmen Nadim Güç. Bazen Nalan’ın sahnelerinde yumuşadığını belirten Nur Sürer; yönetmenin bu duruma izin vermediğini ve Feride’nin çizgisinin bozulmaması gerektiğinin önemine değindi.