Türkiye Gazetesi

Hande Erçel’in yeğeni Mavi’nin ailesi karnındaki şişlik belirtileri görünce küçük kızı doktora götürdü. Mavi’nin yapılan tetkikler sonucu kanser olduğu ortaya çıktı.

“MAVİ İLE İLGİLİ TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLADIK”

Aylin Mavi’nin annesi sosyal medya hesabından 2,5 yaşındaki kızın sağlık durumu hakkında "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi gayet iyi...” açıklamasında bulundu.

Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki küçük kızının babası Caner Yıldırım ise yapılan bazı paylaşımlardan rahatsız oldu. Yıldırım, Mavi’nin videolarını kullanarak dramatik cümle kuran bazı mecralara ve bu yolla takipçi kazanmak isteyen sosyal medyadaki kişilere ateş püskürdü.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Gamze Erçel’in eşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir daha ailemize ait video ve görselleri kullanarak hassas bir konu olan sağlık durumu üzerinden dramatik cümle, müzik ve editlerle kamuoyunun dikkatini çekecek videolar ve görseller ile takipçi kazanmak adına paylaşım yapan sayfalar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi hastalığı nedir? 2,5 yaşındaki Mavi ne kanseri? Hande Erçel yeğeni Mavi ne kanseri? Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi hastalığı nedir? Ünlü oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in kızı Aylin Mavi’nin kansere yakalandığı açıklandı. Henüz 2,5 yaşında olan minik Aylin Mavi, karnındaki şişlikten sonra kanser tedavisi görmeye başladı ve kanser olduğu öğrenildi.

Hande Erçel’in minik yeğeni Mavi’den yürek burkan haber! Kanser tedavisi görüyor Ünlü oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den yürekleri burkan bir haber geldi. Ünlü oyuncunun ablası Gamze Erçel'in küçük kızı olan Mavi'nin kanser tedavisine başladığı öğrenildi.