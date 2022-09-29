Türkiye Gazetesi

Çukur’un Aliço’su ekranlara bomba gibi dönüyor! Bir ailenin bulundukları mahallede var olma çabasının anlatıldığı Çukur dizisi yayın hayatına son vermişti. Dizinin oyuncuları da yeni projelere katılmaya başladı. Bu isimlerden birisi Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu oldu.

TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayacak ‘Tuzak’ dizisinin kadrosuna katıldığı öğrenilen Rıza Kocaoğlu bambaşka bir karaktere bürünecek. Çukur’da kir pas içinde, saçsız ve berduş görüntüsünden uzak bir oyunculuk çizecek Kocaoğlu, iyi giyimli bir iş insanı olarak ekranlara dönecek.

OYUNCU KADROSU NETLEŞİYOR

TV8 ekranlarında yayınlanacak Tuzak dizisinin oyuncu kadrosu da netleşiyor. Sezonun iddialı projelerinden birisi olan Tuzak için ilk ortaya atılan isim Akın Akınözü olmuştu. Akınözü ile anlaşma sağlandığı iddia edilmişti.

Kadın başrol oyuncusu için birçok oyuncuyla görüşülürken Bensu Soral ismi öne çıkmıştı. Tatlı Küçük Yalancılar, İçerde yapımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, Tuzak dizisinin kadrosuna dahil oldu.

ESKİ AŞKIYLA BULUŞUYOR

Bir dönem sevgili olan oyuncular Rıza Kocaoğlu ile Eylül Su Sapan, yıllar sonra bir dizide yeniden buluşacak. Eylül Su Sapan, Pis Yedili ile tanınmaya başlamıştı. Eskiden sevgili olan bu çiftin buluşması yeni aşk dedikodularına da yelken açabilir.

‘İNTİKAM’ HİKAYESİ GELİYOR

Kulislerden sızan bilgilere göre dizide bir intikam öyküsü anlatılacak. Ailesinin kaderini değiştiren zengin bir aileden intikam almaya yemiş etmiş genç bir adamın hikayesinin dizinin ana konusu olması bekleniyor. Hikayeyle ilgili henüz başka detaylar verilmese de, kadroda Yağız Can Konyalı, Emir Benderlioğlu, ve Eylül Su Sapan’ın yer alacağı netleşti.

Aytaç Çiçek’in yönetmenliğini yapacağı dizinin senaryosunda ise usta kalemler Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu bulunuyor.

Diriliş Ertuğrul’un Engin Altan Düzyatan’ı ekranlara dönüyor! Rol arkadaşı bile hazır! İzleyenleri ekran başına kilitleyecek ikili... Diriliş Ertuğrul dizisinde izleyenleri her hafta ekrana kilitleyen usta oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın yeni projesi merakla bekleniyor. Son olarak Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı isimli dizide rol alan Düzyatan ilk sezonun sonunda projeden ayrılmıştı. Diriliş Ertuğrul kadar büyük sükse yapamayan dizi yoluna yeni sezonda da devam edecek. Engin Altan Düzyatan’ın yeni projesi için de birçok dizinin ismi ortaya atıldı.

Camdaki Kız’ın Feride’sinden ilginç itiraf: Oyuncuları darlıyor, cesaret edemiyorlar! “Bizimkisi aile içi şiddet...” Camdaki Kız dizisinde despot karakteriyle tanınan Feride çoğu zaman izleyicileri de sinir ediyor. Kanal D’nin fırtınalar estiren dizisinde Feride karakterini usta oyuncu Nur Sürer canlandırıyor. Sürer, sette neler yaşadıklarını ve Camdaki Kız’ın arka planını anlattı.