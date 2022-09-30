Türkiye Gazetesi

Kahkaha tufanına hazır olun! İlk filmi 2010 yılında vizyona giren komedi türündeki yapım izleyiciyi yine güldürmeye hazırlanıyor. Çekimleri İstanbul, Bodrum ve Kos Adası’nda gerçekleştirilen Çakallarla Dans’ın ne zaman vizyona gireceği açıklandı.

Yapımını SugarWorkz ve TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği 'Çakallarla Dans' beyaz perdenin en çok ilgi gören yapımlarından biri oldu.

‘ÇAKALLAR’ YURT DIŞINA AÇILIYOR

Türk sinemasının en uzun soluklu serilerinden biri olan filmin yeni macerasında seyircinin çok sevdiği “Çakallar” bu kez yurtdışına açılacak. Film, 2 Aralık’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Filmin yeni afişinden...

KADROYA YENİ İSİMLER KATILDI

Komedi serisi, 6. filminde de ana kadrosunu koruyor. 2010’dan beri her seride rol alan Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yeniden bir araya geldi. Öte yandan kadroya Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan da katıldı.

'Çakallar' yeniden bir araya geliyor Dört eski mahalle arkadaşının serüveni devam ediyor. “Çakallarla Dans” beşinci filmiyle geliyor…