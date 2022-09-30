Türkiye Gazetesi

İlk sezonuyla büyük sükse oluşturan yerli dizi Teşkilat’ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin fragmanı yayınlanmış ve izleyenlerde merak uyandırmıştı. Son olarak yayınlanan afişte bazı detaylar kafa karıştırıyor. Afişte karakterlerin arasında büyük bir boşluk olduğu görülüyor. Bu boşluğu önemli bir karakterin doldurması söz konusu olabilir.

ZEHRA TEK KALDI YORUMLARI

Afişte dikkat çeken bir diğer detay ise kadın karakter olarak sadece Zehra’nın kalması. Seyirciler daha fazla kadın karakterin diziye dahil edilmesinin iyi olacağını düşünerek paylaşımlar yapıyor.

RİSK FAZLA

Yeni sezondaki en büyük risk ana karakterlerden birisinin diziden ayrılması ve Murat Yıldırım’In kadroya katılması oldu. Dizinin hikayesi İstanbul’a taşındı ve akışta büyük değişiklikler de yapılacak. Seyircilerin hala Serdar’ı görmek istediği biliniyor.

SERDAR GERİ DÖNECEK Mİ?

Dizinin son bölümünde büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamayla birçok karakter yapıma veda etmişti. Pınar ve Hulki karakterleri dizide ölmüştü. Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul’un canlandırdığı Serdar karakteri de ayrılanlar kervanına katılmıştı.

Dizinin yapımcıları, “Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin hikayesi planlandığı gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermiştir.” ifadelerini kullanmıştı. Bu durum izleyicilerde şok etkisi oluşturmuştu.

Yeni sezon afişindeki büyük boşluk önemli bir karakterin döneceğine işaret edebilir. O kişi de Serdar olabilir. Seyircilerin Serdar karakterini nasıl sevdiği ve istediği düşünülürse ilerleyen zamanlarda ünlü oyuncuyu Teşkilat’ta tekrar görmek sürpriz olmaz. Ancak dizinin yapımcılarından konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Yeni projesi çok konuşulacak! Diriliş Ertuğrul'un Engin Altan Düzyatan'ı ekranlara dönüyor! Rol arkadaşı bile hazır... Televizyon ekranlarında fırtına gibi esen Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu Engin Altan Düzyatan televizyon dünyasının aranan isimlerinden birisi oldu. Her projesinde izleyenleri ekran başına geçiren Düzyatan son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynamıştı. Usta oyuncunun ilk sezon sonunda diziden ayrılması beklenmedik bir gelişme olurken, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yoluna başka bir oyuncuyla devam edecek. Düzyatan'ın uzun süredir beklenen projesi ise sonunda sızdı. Yıldız oyuncunun rol arkadaşı bile belli oldu.