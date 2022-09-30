Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar’ın 17. Sezonu için beklenen açıklama geldi. Sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kanal D yayın tarihini açıkladı. Yeni yayın döneminde 17. sezonuyla ekranlarda olacak olan dizi hakkında Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak 2022, Arka Sokaklar yeni bölümler sorgulamaları son günlerde hız kazandı. Akıllardaki soru işaretleri ise yapılan açıklamayla giderildi.

17. SEZONUN İLK BÖLÜMÜ 14 EKİM’DE

Kanal D resmi hesaplarından dizinin yeni fragmanına yer verilirken, dizinin yayın tarihi de açıklandı. Açıklamada "17. sezon 633. bölümüyle ve büyük sürprizlerle Arka Sokaklar 14 Ekim Cuma 20.00'de #Kanal D'de başlıyor” ifadeleri yer aldı.

YENİ SEZONDAN KARELER GELDİ

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ve yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimlerine başlandı. Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezonundan ilk kareler de geldi. Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği Arka Sokaklar, 14 Ekim Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

RIZA BABA’NIN EKİBİ BÜYÜYOR

Öte yandan dizinin sevenleri 17. sezonu merakla beklerken uzun yıllardır yayınlanan diziye 5 yeni isim dahil oldu. Batuhan Ekşi, Cansın Çekili, Cem Uçan, Sebahat Kumaş ve Nuray Hüseynova dizinin 17’nci sezonuyla ekrana gelecek. Arka Sokaklar’da Cansın Çekili Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Öte yandan Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.



Arka Sokaklar’ın 17. sezon çekimleri başladı, setten ilk fotoğraflar geldi Ekranların uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri başladı. Bu sene 17. sezonuyla ekranlarda olacak dizinin setinden ilk fotoğraflar geldi.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle dönüyor! Kadroya 5 oyuncu katılmıştı… Arka Sokaklar 17. sezon tarihi belli oldu mu? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. “Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman?” sorusu gündemde yer almaya devam ederken, izleyiciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Arka Sokaklar 17. yeni sezon fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor? Peki, Arka Sokaklar’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölümler ne bölümler ne zaman ekrana gelecek? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? İşte detaylar…

Rıza Baba'nın ekibi büyüyor: İşte Arka Sokaklar ekibine dahil olan 5 yeni oyuncu Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna 5 yeni oyuncu katıldı. 17’nci sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin kadrosu yenilenmiş oldu. Peki, Arka Sokaklar’a hangi oyuncular dahil oldu?