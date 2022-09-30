Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada paylaşımlarıyla sıkça konuşulan isimlerden birisi olan Sıla Türkoğlu’nun yeni dizi macerası başlıyor. Emanet dizisinde Seher karakterini canlandıran genç oyuncu, sette yaşadığı problemlerle gündeme gelmişti.

Emanet dizisinden ayrılma kararı alan oyuncu sözleşmesinin sonlandırmasını istemiş ancak yapımcı şirketle anlaşamamıştı. Dizinin hikayesinde önemli bir yer tuttuğu için Sıla Türkoğlu’nun talebi kabul görmemişti. Türkoğlu da sezon finali çekimlerine katılmamıştı.

DUBLÖRÜ OYNAMIŞTI

Yapımcı şirketten yapılan açıklamada; Sıla Türkoğlu’nun yerine sezon finalinde dublörü oynamıştı. Yeni sezonun tanıtım çekimlerine de katılmayan Emanet’in Seher’i ile yapımcı arasındaki bağlar tamamen kopmuştu.

Bu gelişmelerin ardından yapımcı şirket yaptığı açıklamada tüm yasal yollara başvuracaklarını duyurmuştu.

YENİ DİZİ YENİ MACERA

Sıla Türkoğlu hayranları şimdi yeni diziyi merakla bekliyor. Show TV’nin yeni sezon için iddialı yapımlarından birisi olan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Kızılcık Şerbeti’nde birçok tanıdık isim de yer alacak.

Yasak Elma’dan ayrılan, Kayıp Şehrin Masalı ile umduğunu bulamayan Barış Kılıç da Sıla Türkoğlu ile başrolü paylaşacak. Kırmızı Oda dizisinde oynadığı rolle dikkat çeken Evrim Alasya da dizinin önemli oyuncularından birisi olacak. Settar Tanrıöğen ve Füsun Demirel gibi iki usta oyuncu da kadroda yer alacak.

KONUSU BELLİ OLDU

Dizinin genel konusu da belli oldu. Farklı kültürlere sahip ailelerin çocukları Doğa ve Fatih’in yıldırım nikahıyla evlenmesi hikayenin başlangıç noktası olacak.

Ekip azaldı, Zehra tek kaldı! Teşkilat afişinde kafa karıştıran detay! Serdar geri dönecek mi? TRT 1’in sevilen dizilerinden Teşkilat yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor! “Kaçtığını sanarsın ama, Teşkilat seni bulur.” sloganıyla yeni sezon 2 Ekim akşamı başlayacak. Dizinin fanları da afişteki detaylara dikkat kesilmeye başladı. Hayranlarının merakla beklediği dizinin yeni bölümlerinde ekipte büyük bir değişiklik yaşanacak. Başrol oyuncularından birisi ayrılırken, yerine Murat Yıldırım katılacak.