Türkiye Gazetesi

Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin mutluluğu uzun sürmedi. 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturan ikili boşanma kararı almıştı.

“BOŞANMA DAVASI AÇTIM”

Ünlü şarkıcı, kötü haberi sosyal medyadan “Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim” sözleriyle duyurmuştu.

Mehmet Dinçerler ile Hadise geçtiğimiz gün protokol imzalamıştı. Dinçerler’in protokol yapılırken tek isteği bir isteğinin olduğu ortaya çıkmıştı. “Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!” dediği öğrenilmişti.

TARAFLAR DURUŞMAYA KATILMADI

2. Sayfa'nın haberine göre, çift resmen boşandı. 4. 5 ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler bugün Beykoz Adliyesi’nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak evliliklerini noktaladı. 3 milyonluk yüzük ve düğünde takılanlar Hadise’de kalırken çift duruşmaya katılmadı.

HADİSE'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Hadise boşanma davası açmıştı… Mehmet Dinçerler'den sürpriz hamle geldi Dört ay önce nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddiaların ardından Hadise sessizliğini bozarak bir açıklamada bulunmuştu. Tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe gömülen ve erkek arkadaşlarıyla Rodos’a giden Dinçerler’den ise sürpriz hamle geldi.

Hadise sahnede yüzüğünü fırlatıp atmıştı… İşin aslı ortaya çıktı! Boşanma kararı alan şarkıcı Hadise, İstanbul konseri sırasında Mehmet Dinçerler’in geri istediği konuşulan yüzüğü fırlatıp atmıştı. Hadise'nin konserinde seyircilere doğru attığı yüzüğün Mehmet Dinçerler’in evlilik teklif ederken verdiği 3 milyon TL'lik pırlanta olduğu söyleniyordu. Ancak işin aslı farklı çıktı.