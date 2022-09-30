Türkiye Gazetesi

Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra iyileşme gösteren ve normal odaya çıkan Killa Hakan’dan haber var. Ölümden dönen ünlü isim ilk defa açıklama yaptı.

“SAKİN SAKİN İYİLEŞME YOLUNDA GİDİYORUM”

İyileşme yolunda olduğunu belirten ünlü rapçi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Selamlar arkadaşlar. Baya oldu bir şey paylaşmadım, çok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm. Allaha şükür, tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak? Gelişmeleri paylaşacağım. Seviyorum sizleri. En önemlisi sağlık, gerisi yalan. Mücadeleye devam."

NE OLMUŞTU?

Covid-19’a yakalanan rap şarkıcısı Killa Hakan yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sanatçının virüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çökmüştü. Ünlü rapçi günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavisi sonrasında Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı.

Rapçi Killa Hakan’dan günler sonra iyi haber: ‘Dualarımız kabul oldu’ Rap dünyasının tanınan isimlerinden olan ve Killa Hakan adıyla bilinen 49 yaşındaki Hakan Durmuş, yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ölüm kalım savaşı veren Killa Hakan’ın son durumuyla ilgili bilgi bir başka rapçi Massaka’dan geldi. Hastaneden fotoğraf paylaşan şarkıcı, “Allah'a çok şükür. Her şey yolunda” dedi.

Yoğun bakımdaki Killa Hakan’ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Azer Bülbül detayı kahretti Rap dünyasının tanınan isimlerinden olan ve Killa Hakan adıyla bilinen ünlü rapçi Hakan Durmuş’un yoğum bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Sağlığıyla ilgili zor günler geçiren Durmuş'un gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Ölüm kalım savaşı veren Killa Hakan'ın fotoğrafındaki o detay yürek burktu.