Türkiye Gazetesi

Reha Muhtar hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir dönemin ünlü televizyoncusu Muhtar'ın 13 yaşındaki kızı Mina’yı darp ettiği ve ellerini ısırdığı iddia edilmişti. Muhtar'a karşı geçen yıllarda velayet davası açan eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

REHA MUHTAR’A 2 AY UZAKLAŞTIRMA

Davanın geçtiğimiz gün görülen ilk duruşmasında, mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un müşterek 2 çocuğundan biri olan Mina’nın 2 ay süreyle geçici velayetinin anne Deniz Uğur’a verilmesine ve Reha Muhtar’ın 2 ay süreyle kızı Mina’ya yaklaşmamasına, hakkında hakaret içerikli söylemde bulunmamasına karar vermişti.

DENİZ UĞUR, REHA MUHTAR’IN SES KAYDINI YAYINLADI

Dava sonrası oyuncu Deniz Uğur, bu kez çok konuşulacak bir ses kaydı paylaştı. Kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz’e bağırdığı anlarda kaydedildiğini ileri sürdüğü bir ses kaydı yayınladı. Baba kız arasında yaşandığı iddia edilen söz konusu kavganın sebebinin ise bilgisayar tartışması olduğu iddia edildi.

Bağrışmaların olduğu ses kaydında Reha Muhtar’ın kızı Mina Deniz’e, “5 dakika ulan! Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin” dediği duyuluyor.

“AÇI ÇEKEN BENİM KIZIMIN SESİ”

Ses kaydını sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, altına şu notu düştü:

“Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin.”

'Reha Muhtar kızının elini ısırıp darp etti' iddiası! Deniz Uğur uzaklaştırma aldırdı Reha Muhtar hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönemin ünlü televizyoncusu Muhtar'ın 13 yaşındaki kızını darp ettiği ve ellerini ısırdığı iddia edildi. Ünlü televizyoncunun iki çocuğunun annesi oyuncu Deniz Uğur, Muhtar hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

Kızını dövdüğü iddia edilmişti! Reha muhtara iki ay uzaklaştırma cezası Eski eşi Reha Muhtar'ın kızını dövdüğünü iddia eden Deniz Uğur velayet davası açmıştı. Mahkeme kızlarının velayetini 2 ay süreyle Deniz Uğur'a verirken, Reha Muhtar'a ise 2 ay süreyle kızı M.D.M.’ye yaklaşmama cezası verildi.

13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilen Reha Muhtar ilk kez konuştu TV programcısı Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar hakkında, 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mahkemeye başvuran Uğur, kızının ünlü isimden şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklamıştı. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Muhtar ise kızının ifadesini paylaşarak kendini savundu.