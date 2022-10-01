Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı, 19 Eylül’de motosikletiyle kaza yapmış, kazada Ilıcalı ve kızı yaralanmıştı. İstanbul Sarıyer'de gerçekleşen kaza sonrası Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu merak ediliyordu. Hastaneden taburcu olan Ilıcalı kaza sonrası sosyal medyadan ilk kez fotoğraf paylaştı.

“BU MUTLULUK EN KISA SÜREDE İYİLEŞMEMİ SAĞLAYACAK”

Hastane çalışanlarını unutmayan ünlü isim, hepsine tek tek teşekkür etti. Ilıcalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Başta ameliyatımı yapan Prof. Dr. Mustafa Karahan ve bu süreçte emeği geçen tüm değerli sağlık personeline, Mehmet Ali Aydınlar ve Mustafa Eröğüt’e, ziyaret ve mesajlarıyla destek olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni evimde hissettiren sevgili hasta bakıcı ve hemşirelerime ayrıca teşekkür ediyorum, onları seviyorum.



Tedavim boyunca gördüğüm yoğun ilgi ve sevgi beni çok mutlu etti. İş hayatımda önemli başarılar elde ettim ama bu sevgi paha biçilemez. Bu mutluluğun benim en kısa sürede iyileşmemi sağlayacağına eminim.”

Acun Ilıcalı’nın fotoğrafının altına kısa sürede geçmiş olsun mesajları gelirken ünlü televizyoncunun kolunun tehlikeli bir yerden kırıldığı, kolundaki morluk ve bandaj da dikkat çekti.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Kaza, akşam saatlerinde Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Motor kazası geçiren Acun Ilıcalı’dan beklenen haber geldi! Sağlık durumu hakkında yeni gelişme… Trafikte motoruyla seyir halindeyken ters yönden gelen hafif ticari araç ile çarpışan Acun Ilıcalı’nın kolu kırılmıştı. Ünlü televizyoncunun hastaneden taburcu olduğu ve koluna platin takıldığı öğrenildi. Peki, Acun Ilıcalı’nın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

Acun Ilıcalı'ya ticari araç çarptı, ameliyat olacak Acun Ilıcalı trafikte motoruyla seyir halindeyken ters yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Acun'un yanında kızının da olduğu öğrenildi. Baba kızın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama geldi. Öte yandan kazayı duyan ünlüler hastaneye akın etti, işte son gelişmeler...