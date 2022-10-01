Türkiye Gazetesi

'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar’ın Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mal varlığı hakkında da bilgi veren şarkıcı, duyanları şaşırttı.

Bazen 21 saat çalışıp yalnızca 3 saat uyuduğunu belirten isim, serveti hakkında “2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor. Karımın üstüne paralar var, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim var, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri” şeklinde konuştu.

LAKABI NEDEN KOBRA MURAT?

Murat Divandiler'in 'Kobra Murat' lakabının nereden geldiği merak konusuydu. Ünlü isim, bu duruma da açıklık getirdi. Terzilik yaptığı dönemde zengin bir kadına kostüm diken isim, yine aynı kadın tarafından düğüne davet edildi. Murat Divandiler’in düğünde yaptığı 'kobra' şovu sonrası adı 'Kobra' olarak anılmaya başladı. Bu durum sonrası ‘Keskin Makas’ olan dükkanının adını da ‘Romanların Cemil İpekçi’si Kobra Murat’ olarak değiştirdi.

Şarkıcı Seda Sayan tarafından çıktığı bir defilede keşfedildiğini belirten Kobra Murat, sonrasında ise sahne şovlarına ve şarkıcılığa başladığını açıkladı.

GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde paylaştığı gençlik fotoğrafıyla gündeme gelmişti. 3 çocuk babası olan Kobra Murat'ın gençlik yıllarında eşiyle birlikte çekilen fotoğrafları görenleri şaşırttı. Değişimi şaşkına çeviren Murat’ın fotoğraflarının altına kullanıcılar “Bu Kobra Murat olamaz” , “İnanmıyorum kesinlikle bu Kobra değil” şeklinde yorumlar yaptı.

Kobra Murat'ın eşiyle çekilen gençlik fotoğrafı...

Kobra Murat’ın gençlik fotoğrafları şaşırttı: Bu o olamaz! Son dönemde sosyal medyada epey bir hayran kitlesine ulaşan Kobra Murat lakaplı fenomen Murat Divandiler’in gençlik fotoğrafları ortaya çıktı. Romanların Prensi olarak anılan Kobra Murat’ın eşiyle olan gençlik fotoğrafları görenleri şoke etti.