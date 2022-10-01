Türkiye Gazetesi

Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin mutluluğu uzun sürmedi. 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturan ikili dün resmi olarak Beykoz Adliye’sinde görülen duruşmayla boşandı. İkilinin ayrılığı sonrası ise şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

5 ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler dün görülen duruşmayla anlaşmalı olarak evliliklerini noktaladı. 3 milyonluk evlilik yüzüğü ve düğünde takılanlar Hadise’de kalırken çift duruşmaya katılmadı.

POPÇUNUN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Hadise boşanmayı avukatı Hakan Öncel aracılığı ile duyurdu. Öncel, açıklamasında "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

HADİSE DÜĞÜNDEKİ TAKILARI BORÇ YERİNE SAYDI

Snob Magazin’de yer alan habere göre, Hadise düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında Mehmet Dinçerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saydı. Dinçerler düğünde takılan takılardan kendisine hiçbir pay alamazken, evlilik teklifi esnasında verdiği 3 milyon TL’lik yüzüğü de Hadise’ye bıraktı.

4,5 aylık evlilik resmen bitti! Hadise ile Mehmet Dinçerler bugün boşandı Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği resmi olarak bitti. Son dakika haberine göre, çift, bugün boşandı. Beykoz Adliyesi’nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı.

Hadise sahnede yüzüğünü fırlatıp atmıştı… İşin aslı ortaya çıktı! Boşanma kararı alan şarkıcı Hadise, İstanbul konseri sırasında Mehmet Dinçerler’in geri istediği konuşulan yüzüğü fırlatıp atmıştı. Hadise'nin konserinde seyircilere doğru attığı yüzüğün Mehmet Dinçerler’in evlilik teklif ederken verdiği 3 milyon TL'lik pırlanta olduğu söyleniyordu. Ancak işin aslı farklı çıktı.