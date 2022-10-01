Türkiye Gazetesi

Reha Muhtar'a karşı geçen yıllarda velayet davası açan eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un müşterek 2 çocuğundan biri olan Mina’nın 2 ay süreyle geçici velayetinin anne Deniz Uğur’a verilmesine ve Reha Muhtar’ın 2 ay süreyle kızı Mina’ya yaklaşmamasına, hakkında hakaret içerikli söylemde bulunmamasına karar vermişti.

DENİZ UĞUR, REHA MUHTAR’IN SES KAYDINI YAYINLADI

Dava sonrası oyuncu Deniz Uğur, dün akşam tüyleri diken diken eden bir ses kaydı paylaştı. Kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz’e bağırdığı anlarda kaydedilen bir ses kaydı yayınladı.

“ACI ÇEKEN BENİM KIZIMIN SESİ”

Uğur paylaşımında “Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin” dedi.



Bağrışmaların olduğu ses kaydında Reha Muhtar’ın kızı Mina Deniz’e, “5 dakika ulan! Allah'ın belası kadın, bak şimdi kırarım bilgisayarını senin” dediği duyuldu.

REHA MUHTAR’DAN SES KAYDI AÇIKLAMASI

Ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendini savundu.

Muhtar, kızını koruduğunu ve 13 yaşındaki kızı Mina’nın uyuşturucu bağımlısı bir kişiyle olan sohbetlerini öğrendikten sonra duruma müdahale ettiğini belirtti.



Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, yaptığı açıklamada, kızının uyuşturucu kullanımından dolayı hastanede yatmış bir kişiyle internet üzerinden görüştüğünü söyledi. Muhtar, “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Gündemi sarsan ses kaydı! Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı anları yayınladı… “Allah’ın belası kadın” Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın kızları Mina’ya şiddet uyguladığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Reha Muhtar’ın çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle anne Deniz Uğur tarafından açılan geçici velayet davasında mahkeme ara kararını açıklamıştı. Karara göre 13 yaşındaki Mina, Deniz Muhtar’ın velayetini 2 ay süreyle anne Deniz Uğur’a verilmesine karar vermişti. İkilinin diğer çocukları Poyraz Deniz Muhtar’ın velayeti ise Reha Muhtar’da kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından Deniz Uğur, çok konuşulacak bir ses kaydı paylaştı.

Kızını dövdüğü iddia edilmişti! Reha muhtara iki ay uzaklaştırma cezası Eski eşi Reha Muhtar'ın kızını dövdüğünü iddia eden Deniz Uğur velayet davası açmıştı. Mahkeme kızlarının velayetini 2 ay süreyle Deniz Uğur'a verirken, Reha Muhtar'a ise 2 ay süreyle kızı M.D.M.’ye yaklaşmama cezası verildi.

13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilen Reha Muhtar ilk kez konuştu TV programcısı Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar hakkında, 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mahkemeye başvuran Uğur, kızının ünlü isimden şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklamıştı. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Muhtar ise kızının ifadesini paylaşarak kendini savundu.