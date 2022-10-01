Türkiye Gazetesi

Görücü usulü evlendiği eşinden boşanmak için Esra Erol'da programına başvuran ve tepkileriyle sosyal medyada viral olan Cemile Karaca, dün tek celsede boşandı. İki çocuğu için 10 bin TL tazminat ödemesi gereken eşinin kredi çekeceğini öğrenen Karaca'nın "Kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum" demesi hem Esra Erol'u hem de izleyenleri ağlattı.

"RAMAZAN KREDİ ÇEKECEKSE TAZMİNATI İSTEMİYORUM"

Ramazan Karaca ile tek celsede boşanan Cemile Karaca, canlı yayında sakin bir şekilde eşiyle yüzleşti. Mahkeme, Ramazan Karaca'nın iki çocuğu için nafakanın yanı sıra 10 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Eski eşinin tazminatı ödemek için kredi çekeceğini öğrenen Cemile Karaca, gözyaşlarına hakim olamadı.

"RAMAZAN'IN DURUMU İYİ DEĞİL"

"Ramazan'ın durumu iyi değil, kredi çekecekse ben tazminatı istemiyorum" demesi Esra Erol'u ağlattı. Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Esra Erol, "Hayatımda ilk defa böyle bir olay yaşıyorum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Cemile programdaki jest ve mimikleri ile fenomen oldu.

Esra Erol’da kayınvalidesi ile tartıştı, sosyal medyada gündem oldu! ‘Cemile bütün gelinlerin vücut bulmuş hali’ Sunucu Esra Erol’un sunduğu Esra Erol’da programına katılan Cemile Karaca, ‘Eşim ve ailesi beni sokağa attı’ diyerek yardım istedi. Şiddet gördüğünü belirten Cemile Hanım, canlı yayında kayınvalidesi ile yüzleşti. 4 yıl önce evlendiği eşinden boşanmak isteyen kadının programdaki halleri sosyal medyada gündem oldu. Kayınvalidesine sert çıkan Cemile Hanım için kullanıcılar ‘Cemile bütün gelinlerin vücut bulmuş hali’ , ‘Bu hayat beni Cemile gibi olmaya itiyor’ tarzda esprili yorumlar yaptı.