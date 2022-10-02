Türkiye Gazetesi

Merve Boluğur yeniden dünya evine girdi. Daha önce şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen Merve Boluğur yeniden gelinlik giydi. Merve Boluğur Mert Aydın ile evlendi. Hızlı bir şekilde soyadını değiştiren Merve Boluğur'un düğüne saatler kala paylaştığı gelinlikli pozları sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur kiminle evlendi, Mert Aydın kimdir ne iş yapar soruları da sevenlerinin merak konusu olmuştu, işte detaylar...

Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu 35 yaşındaki DJ sevgilisi Mert Aydın ile evlendi. Gelinliğiyle sosyal medyayı sallayan Merve Boluğu nikah töreninde "evet" diyerek Mert Aydın ile dünya evine girdi.

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu Merve Boluğur bugün ikinci kez nikah masasına oturmuş oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Dünya evine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın nikahından ilk görüntüler sosyal medyaya gündem oldu. İşte Merve Boluğur'un dikkat çeken o paylaşımları:

"GELİN GİBİ GELİN"

Üzerinde taş işlemeleri olan kabarık bir gelinlik daha giymeyi tercih eden Merve Boluğur, objektif karşısında çekilen karesini "Gelin gibi gelin" notuyla yayınladı.

"KOCAM' DEDİM, OLDUN"

Daha sonra Mert Aydın ile olduğu fotoğrafını da paylaşan Merve Boluğur, müstakbel eşine "Kocam' dedim, oldun. Seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi.

Tektaş göründü! Merve Boluğur dünya evine giriyor Bir süredir müzisyen Mert Aydın'la birliktelik yaşayan Merve Boluğur, dünya evine giriyor. Ünlü oyuncu Aydın'dan evlilik teklifi aldı.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur 110 bin liralık dava açtı Oyuncu Merve Boluğur, 6. bölüm sonrasında yayından kaldırılan “İçimdeki Fırtına” adlı diziden iki bölümlük alacağı olduğunu iddia etti ve Aslan Film Yapım Hizmetleri şirketine 110 bin liralık dava açtı.