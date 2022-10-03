Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 26 Ağustos’ta trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bu kez aldığı acı haberle gündeme geldi. Tatlıses, amcasının oğlunun hayatını kaybettiğini yaptığı paylaşımla açıkladı.

Bir fotoğraf paylaşan Tatlıses, altına şu duygusal notu düştü:

“Sevgili amcam oğlu Halil Tatlı, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil’im, mekanın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil’im!”

“ÜZÜNTÜMÜ TARİF EDEMEM”

İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses de amcasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Tatlıses, paylaşımında “Kıymetli büyüğümüz Halil Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin başı sağ olsun. Üzüntümü tarif edemem. Kendime ve akrabalarıma sabır diliyorum. Rabbim senin mekanını cennet eylesin inşallah amin” ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses: Gece hastaneden kaçtım Bodrum'da geçirdiği trafik kazasından sonra soluğu sahnelerde alan İbrahim Tatlıses konserinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatlıses hayranlarına gece hastaneden kaçtığını söyledi, işte o ifadeleri...

İbrahim Tatlıses ‘Numarasını yaptı gitti artist’ demişti… Ahmet Tatlı’dan babasına cevap gecikmedi İbrahim Tatlıses’in Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği kaza sonrası olay yerine gelen ve arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile barıştığı düşünülmüştü. Söz konusu iddialarını reddeden ünlü şarkıcı “Kimseyle barışmadım. Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti” demişti. Tatlıses’in sözlerine oğlu Ahmet Tatlı’dan jet hızıyla cevap geldi.