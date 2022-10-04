Türkiye Gazetesi

Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri, kişilik özelliklerinizi, düşünme yapınızı, IQ seviyenizi ve duygusal zekanızı ölçebilmek için kişilik testleri mükemmel bir araçtır. Duygusal ve rasyonel düşünce süreçlerini incelemenin yanı sıra, gizli kişilik özelliklerini tespit etmek için de kişilik testleri çözülmektedir. Çoğu zaman ne yaptığımızın farkında olmasak da, kişilik testleri kendimize karşı dürüst olmamızı sağlamaktadır. Bu nedenle, gerçek sizi bulmak ve ortaya çıkarmak için en iyi kişilik testlerini karşınıza getiriyor.

5 farklı başparmak testiyle karakterinizin en ilginç özelliklerini öğrenebilirsiniz. İşte, başparmağınızın şekline göre karakter analiziniz!

ŞEKİL 1

Başparmağın üst ve alt kısımları eşitse, kişilik özellikleriniz uyumlu bir insan olduğunuzu gösterir. Denge için çabalayan sakin bir insansınız. Her zaman tüm sonuçların parlak ve iyi tarafına bakıp, barışçıl yaklaşım sergilemektesiniz. Herhangi bir konuyu iki açıdan da değerlendirebilirsiniz.

Genellikle etkilenebilir miktarda teorik ve pratik bilgiye sahip olursunuz. Bu parmak tipine sahip kişiler iyi bir öğretmen olabilir. İşleri çoğunlukla planlı bir şekilde yapmayı severler. Planlama aşamasında ise kendinizi çok fazla detaylara boğulmuş bulabilirsiniz.

ŞEKİL 2

Başparmağınızın Üst Yarısı Daha Uzunsa, kişilik özellikleriniz mükemmeliyetçi olmayı hedeflediğinizi söylüyor. Genellikle her şeyin yerli yerinde ve düzenli olmasını istersiniz ve aklınızda her zaman daha büyük bir hedef vardır. Bazı şeylerden kolay kolay tatmin olmazsınız. Bazen projeleriniz ve fikirleriniz konusunda oldukça takıntılı hale gelebilirsiniz.

Dürüstlüğünüz ve açık sözlü yapınız sayesinde arkadaşlarınız ve aileniz size güvenip danışabilir. İlişkilerde, duygularınızın ön planda olmasına izin verebilirsiniz ancak asla saygısızlığa gelemezsiniz. Kendiniz ve ilişki kurduğunuz insanlar için yüksek standartları korursunuz.

ŞEKİL 3

Başparmağınızın Alt Yarısı Daha Uzunsa, kişilik özellikleriniz, genellikle zamanını hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çok çabalayan birisi olduğunuzu gösterir. Realist bir insan olarak nadiren hayal kurmaya kendinizi kaptırırsınız. Siz, yavaş ve istikrarlı bir kazanansınız.

Her zaman çevrenizdeki insanları mutlu etmek için çabalayıp, cömert, alçakgönüllü ve şefkatli bir insan diye tanımlanırsınız. Son derece güvenilir birisin. Odaklandığı zaman başarılı olan bir karaktere sahipsin. Mütevazı bir yaşam sürmeye çalışırsın. Aşk arayışında mantığı daha fazla öne koyabilirsin. Senin için aşk sadece duyguları hissetmek değildir.

ŞEKİL 4

Düz Başparmağınız varsa, kişilik özellikleriniz inatçı ve baskın bir insan olduğunuzu ortaya koyar. Son derece güçlü mental yapınızla kendinize olan inancınız her daim yüksektir. Açık sözlü ve güvenilir bir insansınız.

Dikkat çekici sadakatiniz ve sabit fikriniz sayesinde etrafınıza güven verirsiniz. Sarsılmaz bir kararlığa sahip lider özelliklere sahipsiniz. Oldukça analitik düşünebilir ve pratik çözümlere ulaşabilirsiniz. Yüzündeki duyguları asla belli etmezsin. Sert ve ulaşılmaz görünsen de nazik bir ruha sahipsin.

ŞEKİL 5

Kavisli Başparmağınız varsa, kişilik özellikleriniz esnek bir birey olduğunuzu gösteriyor. Yeni yerlere, ortamlara ve değişikliklere çabucak uyum sağlayabilir ve kararlarınızda esnek olabilirsiniz. Bu parmak tipine sahip kişiler dışa dönük insanlardır.

Kendini ifade etmeyi ve yeni insanlarla kaynaşmayı çabuk sağlar. Üretken, meraklı, sanatsal özelliklerin yanı sıra son derece duygusal insanlar olurlar.