Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü.

Bir eğlence merkezinde yaşanan olayda, 3 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine söz konusu kişiler, mekan çıkışında müzisyen ile tartışmaya başladı.

ŞİŞELERLE SALDIRDILAR

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener’e şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener’i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybetti.

“OĞLUMA KIYANLAR EN BÜYÜK CEZAYI ALSIN”

Canice öldürülen Onur Şener'in acılı annesi suçlarının en ağır cezayla yargılanmasını isteyerek, “Oğlumu benden koparıp aldılar. İnanamadım, hala da inanamıyorum. Ben şimdi oğlum olmadan ne yapacağım. Torunum onsuz ne yapacak şimdi. Kızı çok küçüktü. Kızını çok seviyordu. Doyamadı evladına. Benim oğluma kıydılar canavarlar. İnsan değil, canavarlar. İnsan olan bunu yapamaz. Onur çok saygılı, herkes tarafından sevilen birisiydi. Sosyal hayata düşkündü. Üniversiteye geçtiğinde gitar çalarak müziğe başladı. Kendi kendisine yetişti. Çok iyi birisiydi. Herkesin yardımına koşardı. Elinden geldiği kadarıyla, geliyorsa da mutlaka herkese yardım ederdi. En son tatilde görüşmüştük. Hep birlikte tatildeydik. Tatil boyunca kızıyla ilgilendi. Defalarca kızıyla denize girdi. Çok saygılı bir çocuktu. 10 gün gördüm, ondan sonra kaybettik. Bütün canavarlar cezalarını çeksin. Benim oğluma kıyanlar en büyük cezayı alsın. Hiç kimseyle husumeti yoktu oğlumun” ifadelerini kullandı.

YARIŞMA PROGRAMINA KATILMIŞ

Onur Şener cinayeti sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Türkiye müzisyen başarılı müzisyenin ölümünü konuşurken Şener’in 9 yıl önce Hadise ile O Ses Türkiye'de düet yaptığı görüntüler gündem oldu.

Onur Şener, 2013 yılında yarışma programı O Ses Türkiye’ye katılmıştı. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" performansıyla hafızalara kazınan Onur Şener Hadise ile de düet yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Hadise Onur Şener'in sesine ve sahnedeki başarılı performansına hayran kalmıştı.

