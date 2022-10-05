Türkiye Gazetesi

18 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ünlü şefin Derin ve Deniz adında bir kız ve erkek çocuğu bulunuyor. Oğlu Deniz Sivrioğlu Avustralya’da yaşıyor ve tiyatroyla ilgileniyor. Kızı ise henüz öğrenci.

Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında 2 çocuğu olan ünlü şef, kızını çok özlediğini belirterek sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı.

“ÇOK ÖZLEM İÇERİR”

Çocukları Avustralya'da yaşayan Somer Sivrioğlu kızıyla çekilen bir fotoğrafına "Çok özlem içerir" notuyla Instagram’dan yer verdi.

AYNI BABASI

MasterChef jüri üyerinin kızını ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Fotoğrafın altına kullanıcılar “Aynı babası” , “Bu kadar mı olur” tarzında yorumlar yaptı.

Somer Sivrioğlu'nun sakalsız hali gündem oldu! Görenler şaşkına döndü: Bu o olamaz... TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef'te jüri üyesi olan başarılı şef Somer Sivrioğlu, başarılı kariyeri kadar dış görünüşü ile de ilgi odağı oluyor. Giydiği kıyafetler ile zaman zaman sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Sivrioğlu'nun sakalsız fotoğrafı ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu 18 yıllık evliliğini bitirdi! MasterChef jüri üyesi ve Şef Somer Sivrioğlu ile 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’nun çekişmeli devam eden boşanma davası sonuçlandı. Yaklaşık 20 dakika süren duruşma sonucu taraflar anlaşmalı olarak boşandı.