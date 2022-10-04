Türkiye Gazetesi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, erkek arkadaşı Burak Kalfa'dan evlenme teklifi almış, çift aile arasında yapılan törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ancak yeni nişanlanan çiftten ayrılık haberi geldi.

İddiaya göre Tuğçe Tayfur hemen evlenmek isteyince çiftin arasında sorun oldu. Tayfur nişanlısına "Beni oyalıyor musun?" diyerek tepki gösterdi ve ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine şarkıcı, sosyal medyadan tüm fotoğrafları sildi ve Burak Kalfa’yı da takipten çıkardı.

"HAKKIMIZDA ÇIKAN HABERLER DOĞRUDUR"

Tuğçe Tayfur konuyla ilgili sessizliğini korurken, ilk açıklama Burak Kalfa’dan geldi. Kalfa, açıklamasında “Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun” yazdı.

5 aylık evlilik 5 dakikada bitti, iddialar bitmedi… Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanması sonrası şaşırtan detay Hadise ile 5 ay evli kalan Mehmet Dinçerler dün resmi olarak boşandı. Çift, dün resmen yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi’nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı. Çiftin boşanma sonrası Hadise'nin, Mehmet Dinçerler'e yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıktı.