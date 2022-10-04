Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, ailelere yardım ettikleri AHBAP Derneği'nin sosyal medya hesabının çalındığını açıkladı. Sosyal medyadaki siber saldırılardan yardıma muhtaç insanlara destek olan AHBAP platformu da nasibini aldı.

“SONUNDA BU DA OLDU”

Haberi kişisel sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı “Vay arkadaş! Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. @Haydi_ Ahbap sayfamız çalındı. Bir insan bu sayfayı nasıl çalar Neden çalar?” ifadelerini kullandı.

“BUNLAR NET ÇETE”

Hesabın çalınmasına isyan eden Levent, “Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete” diyerek isyan etti.

“HASTA ÇOCUKLARIN AİLELERİNE MESAJ ATIYORLAR”

Hesabın geri alınması için para istediklerini belirten Levent, “Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler ve biz ahbaplardan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen” paylaşımında bulundu.

Bursu geç yatan öğrenci Haluk Levent’i CİMER'e şikayet etti… Ünlü şarkıcıdan açıklama gecikmedi AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, burs parasının geç yatması sebebiyle birkaç öğrencinin AHBAP'ı CİMER'e şikayet ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı o öğrenciye böyle seslendi.

Haluk Levent’in gençlik fotoğrafı olay oldu: “Ülke buna hazır değildi” Müzik ve sanat dünyasının ünlü isimleri paylaştıkları çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla şaşırtıyor. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Haluk Levent, gençlik fotoğrafını takipçileriyle paylaştı, görenler yorum yağmuruna tuttu.