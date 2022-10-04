Türkiye Gazetesi

Asmalı Konak ile yıldızı parlayan Aşk ve Ceza, Kefaret, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok dizide rol alan Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığını anlattı.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki fit görüntüsüyle dikkat çeken 46 yaşındaki oyuncu görenleri şaşırttı.

“16 SAAT AÇ KALIYORUM”

6 aydır zayıflamak için uğraştığını söyleyen oyuncu, fazla kilolarından nasıl kurtulduğundan bahsetti.

Aralıklı oruç diyetiyle zayıfladığını belirten Yeşilçay, "Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum. Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum" dedi.

Vücuduna doğal ürünlerle bakım yapmayı tercih ettiğini söyleyen Yeşilçay, "Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum" şeklinde konuştu.

Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan duyurdu: Büyük kaza geçirdim, hasar kaldı Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay trafik kazası geçirdi. Bir süredir hastanede tedavisi süren oyuncu, üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla verdi.

Nurgül Yeşilçay'ın botoks sonrası son hali şaşırttı Yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez yüzü için köpekbalığı karaciğeri kullanarak istediği sonucu elde etti.